Ue: Brunetta (FI), l'Europa ci ha fatto credito, adesso dobbiamo meritarcelo (2)

- "Il Next Generation UE Fund, il veicolo finanziario principale che dovrà consentire la ripresa del Continente europeo, è stato finalmente approvato e si andrà ad aggiungere agli altri tre pilastri (Mes, Bei e Sure) già approvati in precedenza - continua Brunetta -. Il fondo affiancherà, dapprima, e poi, di fatto, sostituirà il programma straordinario di acquisto di titoli di Stato della Bce (Pepp), che scadrà il prossimo giugno 2021, salvo rinnovo. La dotazione sarà quella proposta inizialmente (750 miliardi di euro), ma la suddivisione tra grants e loans è stata modificata: i trasferimenti a fondo perduto sono stati ridotti da 500 miliardi a 390 miliardi, e i prestiti aumentati a 360 miliardi, per venire incontro alle richieste dei paesi cosiddetti 'frugali'. Per raccogliere queste risorse la Commissione potrà indebitarsi sui mercati finanziari attraverso l'emissione di Eurobond fino al 2026". "I pagamenti - precisa nell'editoriale - saranno effettuati fino al 2058. Inoltre, l'ammontare dei limiti alle risorse proprie dell'Unione sarà temporaneamente aumentato dello 0,6 per cento per il solo scopo di coprire tutte le passività dell'Unione risultanti dall'indebitamento, in attesa, si legge nel comunicato finale, che la stessa Commissione provveda alla riforma del sistema delle "risorse proprie", introducendone di nuove, a partire da quella sulla plastica che sarà introdotta dall'inizio del 2021 e di altre come la tassa sul carbone, la digital tax e una possibile tassa sulle transazioni finanziarie, che potrebbero essere introdotte successivamente", conclude Brunetta. (Rin)