Usa-Turchia: approvata legislazione su sanzioni contro Ankara per acquisto S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento che obbliga il presidente Donald Trump a applicare sanzioni alla Turchia per l'acquisto del sistema di difesa missilistico S-400 dalla Russia. Lo riferisce il portale "Al Monitor". Secondo il repubblicano Adam Kinziger, promulgatore della normativa, "la Turchia ha ignorato gli avvertimenti da parte dei paesi membri Nato in merito all'accordo sugli armamenti con la Russia e accettato l'installzione del sistema di difesa missilistico S-400 prodotto in Russia. (...) Dobbiamo mettere in chiaro che le loro azioni non verranno tollerate e che le conseguenze saranno serie. La nostra legislazione rende le azioni della Turchia un'offesa esplicitamente sanzionabile". Nel luglio del 2019 gli Stati Uniti hanno deciso di congelare la partecipazione della Turchia al programma di sviluppo F-35 in risposta alla decisione di Ankara di acquistare dalla Russia i sistemi di difesa aerea S-400. Il Pentagono teme infatti che la presenza di questi ultimi sul territorio turco potrebbe permettere a Mosca di acquisire informazioni cruciali sulle caratteristiche stealth degli F-35.(Res)