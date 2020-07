Diga rinascita: Egitto ribadisce necessità di raggiungere accordo giuridicamente vincolante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha concordato con l'Etiopia e il Sudan di stabilire le priorità per il raggiungimento di un accordo giuridicamente vincolante sul riempimento e sul funzionamento della Grande diga etiope della rinascita (Gerd). Lo ha dichiarato su Facebook il portavoce presidenziale Bassam Radi al termine del mini-vertice presieduto dall'Unione africana che si è tenuto ieri. "Alla fine del mini-vertice è stato convenuto di proseguire i negoziati nel momento attuale per raggiungere un accordo giuridico vincolante sulle regole di riempimento e funzionamento della diga, mentre i lavori proseguiranno in seguito per raggiungere un accordo globale sul tipo di cooperazione congiunta tra i tre paesi in merito all'uso delle acque del Nilo”, si legge nella dichiarazione. Nel corso della riunione, ha aggiunto il portavoce, il presidente Abdel-Fatah Al Sisi ha sottolineato il “persistente e genuino” desiderio dell'Egitto di compiere progressi sulle questioni controverse, fondamentali per qualsiasi accordo equo ed equilibrato, e ha sottolineato che ciò richiede “una chiara volontà politica al fine di raggiungere un accordo su queste questioni in sospeso, in modo da migliorare le opportunità e gli sforzi per raggiungere l'accordo desiderato e sostenere il rafforzamento della fiducia e la cooperazione per raggiungere gli interessi comuni dei tre paesi”. (segue) (Cae)