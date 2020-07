Serbia: coronavirus, presidente del parlamento dimessa da Clinica malattie infettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del parlamento della Serbia, Maja Gojkovic, è stata dimessa dalla Clinica per malattie infettive di Belgrado dove era ricoverata dopo aver contratto il Covid-19. Secondo quanto ha dichiarato Gojkovic al quotidiano "Kurir", le dimissioni sono avvenute alcuni giorni fa. "Adesso mi sento molto bene, sono a casa e tutto è a posto. Ho eseguito anche il test di controllo e sono negativa", ha detto Gojkovic per l'edizione odierna del "Kurir". La presidente del parlamento ha poi rivolto un appello ai cittadini affinché rispettino le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Anche il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, è stato ricoverato presso la Clinica per malattie infettive di Belgrado ed è stato ora dimesso. Djuric ha precisato che a partire dalla giornata di oggi è previsto un suo ritorno al lavoro. Gojkovic e Djuric avevano contratto il virus subito dopo le elezioni parlamentari del 21 giugno. (Seb)