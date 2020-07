Kosovo-Albania: leader Partito democratico Basha a Pristina, “abolire pedaggio autostradale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro alla sede della presidenza di Pristina, Basha e Thaci hanno discusso “dei recenti sviluppi politici in Kosovo e Albania e delle possibilità di una migliore cooperazione fraterna”, come confermato dallo stesso capo di Stato. “Abbiamo anche discusso del dialogo Kosovo-Serbia e per noi è di vitale importanza avere un consenso ampio e inclusivo. Il contributo dell'Albania per noi è sempre stato apprezzato", ha detto Thaci. Basha da parte sua ha affermato di aver esteso il suo sostegno al processo di dialogo. “Ho espresso il mio sostegno alla posizione del capo di Stato a sostegno della coesione delle forze politiche in Kosovo. Ho espresso la mia convinzione che il pieno coordinamento tra gli Stati Uniti e l'Ue era e rimane un prerequisito per il successo”, ha affermato il leader dell’opposizione albanese. (Alt)