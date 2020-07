Libia: Bashaga cancella un tweet minacciava di affrontare l'esercito egiziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale della Libia (Gna), Fathi Bashaga, avrebbe cancellato un tweet di presunte minacce pubblicato ieri riguardo allo scontro con l'Egitto. Bashaga aveva attaccato la decisione del parlamento egiziano di inviare forze in Libia, ma ha cancellato il tweet dopo alcune ore. Nel post cancellato, che il sito libico "al Marsad" vicino a Khalifa Haftar ha pubblicato, Bashaga avrebbe minacciato di combattere l'esercito egiziano affermando: "Consideriamo qualsiasi forza all'interno dei nostri confini come forze ostili e annunciamo che non esiteremo a difendere la sovranità, la sicurezza e la libertà della nostra nazione". (Bel)