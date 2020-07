Scuola: Vacca (M5s), con Azzolina 1,3 miliardi da scostamento bilancio, chiacchiere le lasciamo agli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gianluca Vacca, capogruppo in commissione Cultura alla Camera del MoVimento 5 Stelle. "oggi è arrivata una nuova importante notizia per la scuola Italiana: grazie alla ministra Azzolina e all'impegno della viceministra Laura Castelli, con lo scostamento di bilancio il governo mette a disposizione 300 milioni in più rispetto a quanto già annunciato per la ripartenza delle lezioni a settembre". In una nota, il deputato del M5s spiega: "Siamo così a 1,3 miliardi nello scostamento di bilancio e in tutto 2,9 miliardi messi a disposizione per il ritorno in classe con l'avvio del nuovo anno scolastico, per un totale di ben 6 miliardi stanziati dall'inizio del 2020. Inoltre, nuove risorse andranno presto all'incremento dell'organico e altri investimenti saranno possibili grazie ai fondi del Recovery fund". Vacca poi prosegue: "Se a questo si aggiungono le tante iniziative per l'innovazione didattica, la semplificazione e digitalizzazione e la formazione di docenti e personale, possiamo affermare con certezza che per la scuola italiana è iniziata una nuova fase. Le chiacchiere le lasciamo ad altri: questi sono fatti concreti e riscontrabili. E siamo al lavoro per ottenere nuovi importanti risultati, a partire dalla possibilità di fare scuola fuori dalla scuola, nei luoghi della cultura e nei parchi ad esempio", conclude.(Com)