Libia: Borrell, minacce interventi militari sono pericolose

- Le minacce di ricorrere a un intervento militare sono pericolose, aggravano ulteriormente lo scontro tra le parti in Libia e porterà ulteriore escalation della tensione. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, invitando gli attori regionali a contribuire agli sforzi per allentare le tensioni. “L'unica risposta responsabile nell'interesse della Libia, dei libici e dell'intera regione è aumentare gli sforzi collettivi verso una soluzione politica negoziata. Tutti abbiamo preso forti impegni nel quadro del processo di Berlino guidato dall'Onu in Libia. È giunto il momento di tradurli in azioni concrete e porre fine alle interferenze straniere in Libia”, ha detto Borrell. “L'Unione europea continuerà a discutere con tutte le parti interessate internazionali, regionali e libiche per incoraggiarle a tornare allo spirito di compromesso di Berlino e ai negoziati politici che dovrebbero aprire la strada a una transizione in Libia, che è l'unica opzione per portare stabilità e pace per il popolo libico”, ha concluso l’Alto rappresentante. (Beb)