Per l'Alto rappresentate Ue Borrell, le minacce di intervento militare in Libia sono pericolose

- Le minacce di ricorrere a un intervento militare sono pericolose, aggravano ulteriormente lo scontro tra le parti in Libia e porterà ulteriore escalation della tensione. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, invitando gli attori regionali a contribuire agli sforzi per allentare le tensioni. “L'unica risposta responsabile nell'interesse della Libia, dei libici e dell'intera regione è aumentare gli sforzi collettivi verso una soluzione politica negoziata. Tutti abbiamo preso forti impegni nel quadro del processo di Berlino guidato dall'Onu in Libia. È giunto il momento di tradurli in azioni concrete e porre fine alle interferenze straniere in Libia”, ha detto Borrell.“L'Unione europea continuerà a discutere con tutte le parti interessate internazionali, regionali e libiche per incoraggiarle a tornare allo spirito di compromesso di Berlino e ai negoziati politici che dovrebbero aprire la strada a una transizione in Libia, che è l'unica opzione per portare stabilità e pace per il popolo libico”, ha concluso l’Alto rappresentante.La scorsa settimana, il ministro degli Affari esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha intrattenuto una conversazione telefonica Borrell. I due, si legge in un comunicato del dicastero egiziano, hanno parlato in generale della cooperazione tra l'Egitto e l'Unione europea, nonché dei dossier di interesse comune con particolare riguardo agli ultimi sviluppi della situazione in Libia. A tal riguardo, Shoukry ha espresso l’auspicio che venga raggiunto un accordo globale sulla crisi libica il più presto possibile, in modo da garantire l'indipendenza e l’integrità territoriale del paese vicino, sottolineando la necessità di affrontare con decisione il trasferimento di combattenti stranieri in Libia. Il capo della diplomazia del Cairo ha informato Borrell dei dettagli dell'incontro tra il presidente Abdel Fatah al Sisi e una delegazione di leader e notabili delle tribù libiche. Sulla questione palestinese, il ministro ha espresso preoccupazione per i piani di Israele di annettere parti della Cisgiordania, mentre per quanto concerne il partenariato Egitto-Ue, il capo della diplomazia egiziana ha confermato la volontà del Cairo di rafforzare e ampliare la cooperazione in vari settori, al fine di sostenere gli interessi reciproci e affrontare le sfide comuni, servendo in tal modo gli interessi sia dell’Egitto che dei i suoi partner nell'Unione europea. (Beb)