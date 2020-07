Ue: Delrio (Pd), su Mes serve discussione serena e pragmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Mes è una linea di credito senza convenzionalità. Ci aspettiamo che il presidente del Consiglio metta sul piatto tutti i vari strumenti e le tempistiche relative. Serve una discussione serena e pragmatica". Lo ha detto il presidente del Gruppo parlamentare del Partito democratico alla Camera dei Deputati, Graziano Delrio, ad "Agorà" su Rai3. "A me interessa che non ci siano dubbi che con quei soldi promuoviamo una sanità di d'eccellenza, e che non ci perdiamo in discussioni inutili", ha concluso. (Com)