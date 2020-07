Yemen: Houthi impediscono intervento tecnici su petroliera Safer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver promesso e accettato di consentire l'ingresso di una missione tecnica delle Nazioni Unite sulla petroliera Safer, ferma in rada al largo delle coste occidentali dello Yemen dal 2015, per la manutenzione e lo scarico, le milizie Houthi hanno impedito che si potesse intervenire usando questa vicenda per fare pressione e ricattare la comunità internazionale. Lo riferisce l'emittente televisiva di proprietà saudita "Al Arabita". Una fuoriuscita di greggio, infatti, potrebbe causare il più grande disastro ambientale nel mondo. Il leader di spicco della milizia Houthi e il capo di quello che viene chiamato il Comitato supremo rivoluzionario, Muhammad Ali al Houthi, ha invitato le Nazioni Unite a risolvere il problema della nave Safer attraverso un collegio neutrale internazionale. Al Houthi ha detto in un tweet che "il ministero degli Affari esteri yemenita (del governo che non è riconosciuto a livello internazionale) ci ha informato con rammarico che le Nazioni Unite hanno violato quanto concordato con la nave Safer". Houthi ha accusato l'inviato delle Nazioni Unite nello Yemen di "prevaricazione", chiedendo l'intervento di terze parti non coinvolte nel conflitto in corso in Yemen per evitare disastri ambientali. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha confermato il via libera degli Houthi a far entrare una missione tecnica delle Nazioni Unite per controllare lo stato della petroliera Safer. I membri del Consiglio di sicurezza, dopo una sessione speciale tenutasi giovedì scorso, hanno espresso profonda preoccupazione per il crescente pericolo rappresentato dalla nave cisterna Safer che in caso di rottura o esplosione causerebbe una catastrofe ambientale, economica e umanitaria per lo Yemen e i suoi paesi vicini. (Res)