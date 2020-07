Infrastrutture: Arabia Saudita, Sadara Chemical Co firma accordo con Saudi Railway

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolchimica Sadara Chemical Co ha firmato un contratto di 25 anni per utilizzare la Saudi Railway come mezzo principale per il trasporto di prodotti solidi, liquidi e container. L'accordo riguarda il funzionamento di due treni al giorno dal Sadara Chemical Campus al porto industriale di King Fahd e tre viaggi al porto commerciale di Jubail. Questi servizi sostituiranno 200 mila camion all'anno da inviare ai porti, riducendo le emissioni nocive del 73 per cento. Si prevede il trasporto di circa 125 mila container all'anno. (Res)