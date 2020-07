Yemen: sei Houthi uccisi da mine da loro piantate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione di un ordigno esplosivo piantato dalla milizia Houthi in precedenza ha provocato l'uccisione di sei membri del gruppo sciita ieri nel distretto di Hays nel governatorato di Hodeidah, a ovest dello Yemen. Fonti militari hanno riferito all’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya” che l'esplosione è avvenuta mentre la milizia Houthi ha tentato di schierare i suoi combattenti nelle posizioni opposte a quelle dell'11ma Brigata dell'esercito yemenita, situata nell'area di Al Hameniya a ovest di Hayis. Le milizie Houthi continuano a disseminare mine e ordigni esplosivi nelle aree che ancora controllano in alcuni villaggi di Hais e in altri distretti della costa occidentale. Le milizie filo-iraniane hanno piantato centinaia di migliaia di mine e ordigni esplosivi in varie regioni yemenite, il che ha portato all'uccisione di molti civili, tra cui donne e bambini. I rapporti indicano che ci sono più di due milioni di mine antiuomo piantate dagli Houthi in più di 15 governatorati yemeniti, di tutti i tipi: mine anti-veicolo, di personale e marine, la maggior parte delle quali sono fatte in casa o importate dall'Iran e sviluppate localmente. (Res)