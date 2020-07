Libano: “Financial Times”, attivi della Banca centrale gonfiati artificialmente nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018 gli attivi della Banca centrale del Libano sarebbero stati gonfiati artificialmente dal suo governatore, Riad Salameh. Lo dimostrerebbero alcuni documenti entrati in possesso del quotidiano economico britannico "Financial Times". Nei bilanci, circa sei miliardi di dollari di attivi sarebbero giustificati come derivanti da "signoraggio su stabilità finanziaria", una formula approvata da Salameh stesso ma che desta sospetti in esperti consultati dalla testata britannica. Il 20 luglio, il giudice Faysal Makki, capo della sezione per l'esecuzione delle sentenze presso il tribunale di Beirut, ha stabilito il sequestro preventivo dei beni del governatore della Banca centrale del Libano (Banque du Liban - Bdl), nell'ambito del procedimento giudiziario avviato contro di lui da un gruppo di attivisti. Gli immobili, i contenuti della sua casa a Rabieh, diversi veicoli e i suoi fondi attualmente conservati presso la Bdl sono stati sequestrati, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Nna". (segue) (Res)