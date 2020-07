Libano: “Financial Times”, attivi della Banca centrale gonfiati artificialmente nel 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà giugno, il gruppo di attivisti "Il popolo vuole la riforma del regime", rappresentato dagli avvocati Haytham Azzo, Hassan Bazzi, Jad Tohmé, Joseph Wannis, Pierre Gemayel, Francoise Kamel e Bassel Abbas, ha presentato una denuncia per far luce sull'operato di Salameh. Il governatore della Bdl sarà processato, in particolare, per aver indebolito la valuta nazionale, danneggiato la fiducia nelle finanze pubbliche e per appropriazione indebita di fondi pubblici. Il giudice del tribunale penale di Beirut, Lara Abdel Samad, ha fissato il 14 ottobre come data di inizio del processo. Un'altra denuncia è stata presentata il 10 luglio dal gruppo di attivisti "Moutahidoun" per discredito finanziario, appropriazione indebita, abuso di potere, violazione degli obblighi e violazione del codice di valuta e di credito. Il governatore Salameh è uno dei principali obiettivi del movimento di protesta lanciato il 17 ottobre in Libano per rivendicare la caduta dei leader, accusati di corruzione, clientelismo e incompetenza. Alla guida della Bdl dagli anni novanta, Salameh, inoltre, è ritenuto il responsabile del crollo del valore della valuta locale rispetto al dollaro. (Res)