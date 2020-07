Droga: blitz carabinieri Ros, arresti tra Italia e Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nell'ambito dell'operazione "Riviera", il Ros, con il supporto dell’Arma territoriale in Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Abruzzo e Marche, ha notificato un’Occ emessa dal gip del Tribunale di Bologna, su richiesta della locale Procura distrettuale, nei confronti di 20 indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti, con le aggravanti relative al numero di componenti, alla disponibilità di armi e al coinvolgimento di un minore. Inoltre, è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni mobili e di un’impresa individuale, per un valore complessivo di circa 150.000 euro e a 9 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati (non destinatari di ulteriori provvedimenti). Contestualmente, in Albania, è stata applicata la medesima misura cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini di quel Paese ritenuti partecipi del sodalizio.(Ren)