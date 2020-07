Ue: Mulè (FI) su Recovery fund, fare subito piano di spesa, a ferragosto governo e opposizione al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando del Recovery fund è necessario "fare subito un piano di spesa, a ferragosto governo e opposizione al lavoro. Il premier abbia la maturità di proporre una commissione bicamerale che vari un piano condiviso entro 60 giorni, altrimenti sarà l’occasione della vita buttata al macero". Così Giorgio Mulè, portavoce e deputato di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Noi e Fd'I siamo stati accanto all’Italia in questa trattativa con l’Europa, non siamo stati a tirare i sassolini o a mangiare i pop-corn. Un’opposizione che dice sempre no non è un’opposizione costruttiva. Quota 100? Se in futuro ci fossero dei problemi bisognerà rivedere il sistema, ma ora non è questa la priorità, adesso bisogna creare lavoro”, ha detto. (segue) (Rin)