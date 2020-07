Libia: portavoce Onu, “Egitto getta benzina sul fuoco, da Algeria sforzi positivi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario dell’Egitto, che “getta benzina sul fuoco”, l’Algeria “sta compiendo sforzi positivi per sollecitare le parti in Libia a porre fine alla violenza e a riprendere il processo politico sotto gli auspici delle Nazioni Unite”. Lo ha detto il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, in risposta alle domande dei giornalisti. L’Onu ha affermato che la decisione del parlamento egiziano di incaricare il presidente Abdel Fatah al Sisi di inviare truppe oltreconfine (probabilmente in Libia) è "fonte di grande preoccupazione", chiedendo di non aggiungere "benzina sul fuoco". In risposta alle domande dei giornalisti su questo tema, Dujarric ha dichiarato: "Stiamo seguendo da vicino (...). Questi sviluppi sono fonte di grande preoccupazione". Il portavoce delle Nazioni Unite ha affermato che "l'Algeria sta compiendo sforzi positivi per sollecitare le pari libiche a porre fine alla violenza e a riprendere il processo politico sotto gli auspici delle Nazioni Unite". (Nys)