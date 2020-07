Russia-Algeria: ministro Esteri Boukadoum oggi in visita a Mosca, previsto incontro con Lavrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino Sabri Boukadoum si reca oggi in visita ufficiale a Mosca dove sarà ricevuto dall’omologo russo, Sergej Lavrov. I due discuteranno dei rapporti bilaterali e degli sviluppi nella regione nordafricana e mediorientale. La visita di Boukadoum si svolge su invito della controparte di Mosca e mira a sviluppare le relazioni bilaterali e rivedere i modi per espandere la cooperazione. Secondo il ministero degli Esteri algerino, l'incontro odierno sarà un'opportunità per discutere di varie questioni regionali e internazionali di reciproco interesse, compresa la situazione in Libia, Mali e Siria, nonché delle prospettive per promuovere la pace e la sicurezza internazionali. Il 13 luglio scorso, il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo algerino, Abdelmajid Tebboune, hanno tenuto una conversazione telefonica sul coordinamento nel mercato globale dell'energia nel contesto dell'accordo Opec+ sul taglio alla produzione di petrolio. (Ala)