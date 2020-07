Turchia-Germania: colloquio Erdogan-Merkel, focus su Siria e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e il cancelliere della Germania, Angela Merkel, hanno discusso telefonicamente gli ultimi sviluppi in Siria e Libia. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu" citando la direzione per le comunicazioni della presidenza di Ankara. Stando a un comunicato di quest'ultima, Erdogan e Merkel hanno anche discusso della lotta al coronavirus e di relazioni bilaterali, anche nei campi di economia e turismo.Ieri, 21 luglio, il presidente turco ha dichiarato che fino a quando il popolo siriano non sarà libero, in pace e al sicuro, la Turchia “resterà in questo Paese”. Il capo di Stato ha inoltre criticato le elezioni parlamentari che si sono tenute in Siria tra il 19 e il 20 luglio, anche nelle zone da poco ritornate sotto il controllo governativo nelle provincie di Idlib, Raqqa e Al Hasaka. “Le Forze armate turche, che hanno effettuato diverse incursioni nel nord della Siria dal 2016, rimarranno nel paese fino a quando i siriani potranno vivere in libertà e sicurezza”, ha dichiarato Erdogan. In merito alla Libia, nella medesima occasione - un incontro ad Ankara sul bilancio di due anni di sistema presidenziale - Erdogan ha affermato che la Turchia sta seguendo con attenzione gli sviluppi sul campo e non permetterà facili entusiasmi da parte di nessuno. Il presidente ha ribadito il sostegno al popolo libico contro il "golpista" Khalifa Haftar, precisando che "stiamo seguendo attentamente i recenti sviluppi in Libia. Nessuno dovrebbe essere troppo entusiasta; non permetteremo (a Haftar e alleati) di avere la meglio". (Tua)