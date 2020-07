Armenia-Azerbaigian: ministero Difesa di Erevan denuncia attacco forze speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha discusso della stabilizzazione della situazione lungo il confine armeno-azerbaigiano con gli ambasciatori dei due paesi, Polad Bulbul Ogly e Vardan Toganyan. "Si è discusso di sicurezza nel Caucaso meridionale, degli obiettivi di stabilizzazione della situazione al confine armeno-azerbaigiano, delle prospettive di intensificare gli sforzi per risolvere la questione del Nagorno-Karabakh sotto gli auspici dei copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce)", ha reso noto in un comunicato il ministero degli Esteri russo. Le infrastrutture civili in Armenia, comprese quelle strategiche, non rientrano negli obiettivi delle forze armate azerbaigiane, secondo quanto ha affermato il consigliere presidenziale per la politica estera, Hikmet Hajiyev, che di fatto smentisce quanto riferito alcuni giorni fa dal ministero della Difesa azero, secondo cui "in caso di un attacco contro la diga di Mingechevir, le forze armate azerbaigiane avrebbero potuto colpire la centrale nucleare di Metsamor", nei pressi della capitale. (segue) (Rum)