Armenia-Azerbaigian: ministero Difesa di Erevan denuncia attacco forze speciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, Elshad Nasirov, vicepresidente per gli investimenti e il marketing della compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian (Socar), ha affermato che le "provocazioni militari" dell'Armenia minacciano le infrastrutture energetiche e di trasporto della regione Nasirov ha evidenziato come "non sia un caso che l'Armenia abbia avviato un'operazione militare contro l'Azerbaigian tre mesi prima dell'inizio delle forniture di gas dell'Azerbaigian in Europa". "Ora le operazioni non si svolgono nel Nagorno-Karabakh (regione dell'Azerbaigian occupata militarmente dall'Armenia), riconosciuto da tutte le organizzazioni e paesi internazionali come territorio dell'Azerbaigian, ma sul confine Armenia-Azerbaigian", ha specificato ancora Nasirov, invitando a "guardare la mappa della regione". "L'intera infrastruttura per la distribuzione delle risorse energetiche dell'Azerbaigian nei paesi occidentali e nel mercato mondiale si trova in questa regione (proprio nel distretto di Tovuz)", ha spiegato il vicepresidente in riferimento all'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, il Corridoio meridionale del gas, il gasdotto Baku-Supsa, la ferrovia Baku-Tbilisi-Kars, l'autostrada Baku-Tbilisi, che si ricorda nel comunicato, "si trovano nelle immediate vicinanze del luogo dello scoppio delle ostilità causate dall'Armenia". Nasirov invita a "riflettere su quanto siano vulnerabili il corridoio Ganja e la regione transcaspica e su come garantire la sicurezza militare e fisica del corridoio che assicura la sicurezza energetica dell'Europa". (segue) (Rum)