Usa-Cina: Pompeo, gli Stati Uniti vogliono costruire una coalizione contro la minaccia cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono costruire una coalizione globale per contrastare la Cina. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso della sua visita nel Regno Unito. Pompeo ha attribuito alla Cina una condotta aggressiva, accusandola di rivendicazioni marittime illegittime, di aver maltrattato i paesi dell'Himalaya, di aver coperto la pandemia di coronavirus e di averla sfruttata per promuovere i propri interessi in modo "vergognoso". "Speriamo di poter costruire una coalizione che comprenda la minaccia e lavori collettivamente per convincere il Partito comunista cinese che non è nel suo interesse impegnarsi in questo tipo di comportamento", ha detto Pompeo ai giornalisti. "Vogliamo che ogni nazione capisca la libertà e la democrazia [...] per comprendere la minaccia del Partito comunista". Pompeo ha detto che un accordo potrebbe essere finalizzato in tempi troppo lunghi. "Un terzo round (di negoziati) è previsto per la fine di questo mese; un obiettivo primario per gli Stati Uniti è vedere che possiamo fare progressi e portarlo alla chiusura il più rapidamente possibile", ha detto Pompeo. Secondo la stampa di Hong Kong, nel corso della sua visita nel Regno Unito, Pompeo dovrebbe incontrare l'attivista democratico Nathan Law e l'ultimo governatore britannico di Hong Kong, Chris Patten. (segue) (Cip)