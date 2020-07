Usa-Cina: Pompeo, gli Stati Uniti vogliono costruire una coalizione contro la minaccia cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Pompeo ha dichiarato anche di sostenere le scelte del Regno Unito riguardanti il divieto di utilizzare tecnologie della società cinese Huawei nella rete 5G nazionale e la decisione di aprire una via per la cittadinanza britannica per i residenti di Hong Kong. Durante la conferenza stampa tenutasi ieri, 21 luglio, a Londra con il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, Pompeo ha detto di aver avuto conversazioni "estremamente produttive" con il ministro. Il segretario di Stato ha aggiunto che lo sfruttamento della crisi del coronavirus da parte del Partito comunista cinese è stata "riprovevole". Passando poi al tema dell'accordo commerciale tra Regno Unito e Stati Uniti, Pompeo ha detto che spera che quest'ultimo venga finalizzato presto. Raab è poi intervenuto rispondendo a una domanda sul rapporto sulla Russia pubblicato oggi dalla Commissione parlamentare per l'Intelligence e la Sicurezza, e ha detto che il governo rifiuta l'accusa di aver evitato che si indagasse su possibili interferenze della Russia nel referendum sulla Brexit. (segue) (Cip)