Usa-Cina: Pompeo, gli Stati Uniti vogliono costruire una coalizione contro la minaccia cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo stati compiacenti nemmeno per un secondo riguardo ai rischi posti dalla Russia nel campo della minaccia cibernetica", ha detto Raab. Pompeo ha aggiunto che l'amministrazione statunitense non pensa che il Regno Unito debba fare di più per rispondere alla Cina, ma vuole che tutti i paesi che apprezzano l'importanza della democrazia comprendano i rischi posti dal Partito comunista cinese. Raab ha poi ripetuto che il Regno Unito non è stato forzato dagli Stati Uniti nella scelta di imporre il divieto sulle tecnologie di Huawei, ma che i due paesi hanno avuto discussioni costruttive sulla questione. Pompeo ha aggiunto che la decisione del premier britannico Boris Johnson è stata presa sulla base dell'interesse nazionale, non a causa di una forzatura estera. Il segretario di Stato Usa ha aggiunto che lo scopo dell'amministrazione del presidente Trump è quello di proteggere i dati dei cittadini statunitensi, e di fare in modo che non finiscano nelle mani della Cina. "Le nostre azioni non sono mirate a una società o a un'azienda in particolare, ma hanno lo scopo di proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e continueremo a rispondere a ogni entità che agisce in modo nocivo nei confronti della nostra sicurezza", ha detto Pompeo. (Cip)