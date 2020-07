Mauritania: sindacato, migliorare le condizioni di lavoro è più importante che aumentare l'età pensionabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unione indipendente degli insegnanti dell’istruzione secondaria in Mauritania ha invitato il governo a migliorare le condizioni di lavoro, piuttosto che estendere l'età pensionabile con le sue pesanti conseguenze sociali per Paese. Il sindacato ha definito “inopportuna” l'adozione da parte del governo di un disegno di legge che stabilisce l'aumento dell'età pensionabile e l'abolizione della pensione per la durata del servizio (35 anni). In una nota, il sindacato ritiene che questa decisione sia solo uno dei componenti della politica unilaterale adottata dall'attuale governo nei confronti dei funzionari pubblici nell'interesse dei dirigenti, per i quali lo sviluppo sociale è limitato al loro mantenimento delle loro poltrone. (Res)