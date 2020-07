Armenia-Azerbaigian: il ministero Difesa di Erevan denuncia un attacco delle forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa armeno ha denunciato un attacco da parte delle forze speciali azerbaigiane contro alcune postazioni militari ad Anvakh, nella regione di Tavush, già oggetto di scontri fra i due paesi negli ultimi giorni. Le autorità di Erevan hanno comunicato di avere respinto l'attacco e causato delle vittime fra le forze speciali azerbaigiane. "Le unità delle forze armate armene hanno respinto l'attacco del nemico, infliggendogli perdite significative", ha scritto la portavoce del ministero della Difesa armeno Shushan Stepanyan, secondo la quale l'attacco sarebbe avvenuto alle 22:30 (20:30 ora italiana) di ieri sera. I militari armeni, peraltro, sarebbero riusciti a fare dei prigionieri. Il ministero della Difesa di Baku ha smentito i nuovi attacchi e, di conseguenza, anche le perdite subite negli scontri, definendo tali notizie diffuse da Erevan come "atti di disinformazione".Ieri il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha discusso della stabilizzazione della situazione lungo il confine armeno-azerbaigiano con gli ambasciatori dei due paesi, Polad Bulbul Ogly e Vardan Toganyan. "Si è discusso di sicurezza nel Caucaso meridionale, degli obiettivi di stabilizzazione della situazione al confine armeno-azerbaigiano, delle prospettive di intensificare gli sforzi per risolvere la questione del Nagorno-Karabakh sotto gli auspici dei copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce)", ha reso noto in un comunicato il ministero degli Esteri russo. Le infrastrutture civili in Armenia, comprese quelle strategiche, non rientrano negli obiettivi delle forze armate azerbaigiane, secondo quanto ha affermato il consigliere presidenziale per la politica estera, Hikmet Hajiyev, che di fatto smentisce quanto riferito alcuni giorni fa dal ministero della Difesa azero, secondo cui "in caso di un attacco contro la diga di Mingechevir, le forze armate azerbaigiane avrebbero potuto colpire la centrale nucleare di Metsamor", nei pressi della capitale.Nei giorni scorsi, Elshad Nasirov, vicepresidente per gli investimenti e il marketing della compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian (Socar), ha affermato che le "provocazioni militari" dell'Armenia minacciano le infrastrutture energetiche e di trasporto della regione Nasirov ha evidenziato come "non sia un caso che l'Armenia abbia avviato un'operazione militare contro l'Azerbaigian tre mesi prima dell'inizio delle forniture di gas dell'Azerbaigian in Europa". "Ora le operazioni non si svolgono nel Nagorno-Karabakh (regione dell'Azerbaigian occupata militarmente dall'Armenia), riconosciuto da tutte le organizzazioni e paesi internazionali come territorio dell'Azerbaigian, ma sul confine Armenia-Azerbaigian", ha specificato ancora Nasirov, invitando a "guardare la mappa della regione". "L'intera infrastruttura per la distribuzione delle risorse energetiche dell'Azerbaigian nei paesi occidentali e nel mercato mondiale si trova in questa regione (proprio nel distretto di Tovuz)", ha spiegato il vicepresidente in riferimento all'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, il Corridoio meridionale del gas, il gasdotto Baku-Supsa, la ferrovia Baku-Tbilisi-Kars, l'autostrada Baku-Tbilisi, che si ricorda nel comunicato, "si trovano nelle immediate vicinanze del luogo dello scoppio delle ostilità causate dall'Armenia". Nasirov invita a "riflettere su quanto siano vulnerabili il corridoio Ganja e la regione transcaspica e su come garantire la sicurezza militare e fisica del corridoio che assicura la sicurezza energetica dell'Europa".Fra Armenia e Azerbaigian la tensione da anni non era così elevata: la recrudescenza degli scontri fra i due paesi – storicamente divisi dalla disputa territoriale del Nagorno-Karabakh – si svolge tuttavia in un’area di confine che non è solitamente teatro di combattimenti. Dal 12 luglio, infatti, e per circa una settimana i due paesi si sono scontrati a Tavush, provincia dell'Armenia di circa 134 mila abitanti, un territorio strategicamente importante perché vi transitano l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (Btc) e il gasdotto Corridoio meridionale del gas, due infrastrutture fondamentali per l’approvvigionamento energetico dell’Europa. Un’escalation del conflitto sarebbe potenzialmente esplosiva per tutto il Caucaso, soprattutto tenendo conto della rete di alleanze che tengono in piedi la – come abbiamo visto – fragile stabilità regionale. Da un lato c’è la Russia, tradizionalmente vicina all’Armenia, anche se i rapporti fra Mosca e Erevan sembrano essersi raffreddati dall’ascesa al potere di Nikol Pashinyan. Il primo ministro armeno, in carica dal 2018, ha operato un vero e proprio “regime change”, e sta proseguendo la sua attività volta a cancellare qualsiasi traccia dell’élite precedentemente al potere, il Partito repubblicano di Serzh Sargsyan, notoriamente vicino al Cremlino. La Russia, tuttavia, ha due basi militari in Armenia – la base 102 dell’esercito, dove sono dislocate forze di terra, a Gyumri, e la 3624 dell’aviazione militare, all’aeroporto di Erebuni, poco lontano dalla capitale Erevan – e i due paesi fanno parte dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), la medesima alleanza militare.L’Azerbaigian, invece, è storicamente vicino alla Turchia: i rapporti fra i due paesi si basano sul concetto “una nazione, due Stati”, che non è un semplice slogan ma descrive alla perfezione i rapporti bilaterali. Baku e Ankara hanno strettissimi rapporti economici e commerciali – in particolare nel comparto energetico – oltre che militari. L’Azerbaigian, peraltro, non fa parte della Csto nonostante la Russia abbia più volte tentato di favorire un “ingresso” di Baku in quest’alleanza militare, anche semplicemente come paese osservatore. Se è pur vero che questa manovra sarebbe stata propedeutica ad aumentare l’influenza russa sul paese caucasico, allo stesso tempo sarebbe stata una mossa che avrebbe potuto ridurre il pericolo di scontri militari con l’Armenia. I rapporti di Mosca e Baku, peraltro, nell’ultimo periodo si sono raffreddati. Nella regione del Daghestan, infatti, si sono assembrati migliaia di lavoratori frontalieri azerbaigiani rimasti bloccati dalla parte russa del confine a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Le costanti proteste dei cittadini azerbaigiani in merito ai trattamenti subiti e all’impossibilità di rientrare in patria sono sfociate in alcuni scontri con la polizia locale, tanto che sono dovuti intervenire direttamente i due presidenti, l’azerbaigiano Ilham Aliyev e il russo Vladimir Putin. I due capi di Stato hanno avuto un colloquio telefonico, a detta di alcune fonti, molto acceso, soprattutto perché nessuno si sarebbe assunto la responsabilità della situazione.La situazione è più grave perché, rispetto ai canonici scontri che periodicamente si verificano lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh, questa volta si è combattuto in territorio armeno e, a prescindere da chi abbia lanciato la prima provocazione, questo è un dato rilevante. Non si può, inoltre, ignorare che ci sono delle vittime, militari e civili, da ambo le parti. La retorica bellicosa che prontamente le autorità di entrambi i paesi hanno adottato non fa presagire nulla di buono. In una nota di alcuni giorni fa il ministero della Difesa azerbaigiano ha risposto alla minaccia armena di distruggere la diga di Mingachevir affermando che le forze armate di Baku sono in grado di colpire con missili di precisione la centrale nucleare di Metsamor: entrambe le posture sembrano più messaggi di propaganda che non minacce concrete, anche perché si tratterebbe dell’atto più grave compiuto da uno dei due paesi dalla fine del conflitto nel 1993.Più concreta è la decisione presa dal presidente Ilham Aliyev di estromettere dall’incarico il ministro degli Esteri, Elmar Mammadyarov – capo della diplomazia di Baku dal 2004 –, a quanto pare per il suo approccio troppo morbido nella gestione dei colloqui con l’Armenia. Lo stesso Aliyev, lo scorso 6 luglio, aveva definito “insignificante” il processo negoziale mediato dall’Osce, un attacco anche in questo caso inconsueto, soprattutto perché di solito la retorica azerbaigiana si scaglia contro la leadership armena. L’ultima volta che Aliyev criticò così direttamente l’operato dell’Osce è stato a febbraio e marzo del 2016. Un mese dopo, l’Azerbaigian lanciò un attacco che ha provocato i più duri combattimenti da quando le due parti hanno firmato il cessate il fuoco nel 1994: la “Guerra d’aprile” o “Guerra dei cinque giorni”, così vengono chiamati questi scontri, hanno provocato la morte di oltre 200 persone. (Rum)