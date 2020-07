Droga: blitz carabinieri Ros, arresti tra Italia e Albania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I provvedimenti scaturisconoda un’attività dal Raggruppamento, convenzionalmente denominata "Riviera" che ha avuto origine nel maggio del 2018 da una segnalazione pervenuta, tramite la sirezione centrale dei servizi antidroga, dalla Fiscalia y Policía Judicial de Colombia. Le autorità estere avevano annunciato l’arrivo in Italia di un chimico colombiano, giunto in territorio nazionale anche per definire una trattativa volta al trasferimento del know how sulla raffinazione dello stupefacente che sarebbe stato importato dal Sud America. Sulla scorta di questa comunicazione è stata avviata un’attività investigativa, coordinata dalla Procura distrettuale di Bologna, che ha consentito di delineare l’esistenza di un’organizzazione di narcotrafficanti, prevalentemente di nazionalità albanese, ben radicata sul territorio italiano e stabilmente dedita alle attività di approvvigionamento, detenzione e smercio di sostanze stupefacenti di vario tipo. Le successive investigazioni, caratterizzate dalla sinergica predisposizione di attività di intercettazione e di prolungati servizi di osservazione, hanno permesso di acquisire importanti elementi circa l’attivismo della consorteria nell’area della riviera romagnola e sulle direttrici di approvvigionamento di ingenti quantità di cocaina ed eroina, che arrivavano dal Sud America e dal Nord Europa, nonché di marijuana che giungeva prevalentemente dalla Macedonia e dall’Albania.(Ren)