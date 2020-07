Spagna: governo, intesa con i popolari mette a rischio alleanza con partiti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si profila un cambiamento di alleanze politiche per il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez, leader del Partito socialista. E' quanto riferisce "El Pais", secondo cui la disponibilità del Partito popolare (Pp) e di Ciudadanos a votare oggi alcuni dei punti messi sul tavolo dal dibattito di ieri sulle conclusioni finali della Commissione per la ricostruzione istituita per dare una risposta alle gravi conseguenze scatenate dalla pandemia del coronavirus sembra mostrare un cambio di posizionamento del governo. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo, infatti, Sinistra Repubblicana di Catalogna (Erc), Partito nazionalista basco (Pnv), Uniti per la Catalogna (JuntsxCat) ed il Blocco nazionalista galiziano (Bng), partiti nazionalisti i cui voti sono risultati fondamentali per l'investitura del primo ministro e per l'approvazione di numerosi decreti hanno messo in discussione questa possibile svolta verso un'alleanza con il centro destra, avvertendo che questo cambio potrebbe avere delle conseguenze negli equilibri di governo. (Spm)