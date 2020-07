Droga: blitz carabinieri Ros, arresti tra Italia e Albania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le investigazioni dei carabinieri del Ros hanno individuato le tecniche di trasformazione della cocaina dallo stato liquido a quello solido da parte del gruppo criminale. Le evidenze complessivamente raccolte hanno permesso all’Autorità giudiziaria di emettere un provvedimento cautelare che di fatto ha disarticolato un’associazione criminale i cui sodali, sebbene in alcuni casi legati da vincoli familiari, possedevano ruoli ben distinti e si adoperavano per il soddisfacimento delle richieste che pervenivano dall’area riminese. Si consideri che la condotta associativa individuata è aggravata dalla: disponibilità di armi da fuoco, come documentato nel sequestro di un fucile calibro 12, provento di furto, e vario munizionamento, e dalla partecipazione all’associazione di un minorenne, a cui venivano affidati specifici compiti nelle fasi di preparazione del narcotico (pesatura e confezionamento), nonché nel reperimento di clienti per l’acquisto dello stesso e recupero delle somme di denaro a saldo di stupefacente ceduto a credito. L’attività illecita di tale consorteria si concretizzava anche nell’esportazione di ingenti quantitativi di marijuana verso l’Austria. (Ren)