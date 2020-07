Regno Unito: "The Telegraph", più poteri a servizi sicurezza dopo rapporto su ingerenze russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla pubblicazione del rapporto sulla Russia della Commissione parlamentare britannica per l'Intelligence e la Sicurezza, i servizi di sicurezza del Regno Unito riceveranno poteri aggiuntivi per prevenire ingerenze estere nella democrazia del paese. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". Secondo alcune indiscrezioni il primo ministro britannico Boris Johnson intende rafforzare le leggi di controspionaggio del Regno Unito. Il Partito laburista ha accusato il governo di aver fallito nella propria risposta al rischio per la sicurezza nazionale posto dalla Russia in seguito alla pubblicazione del rapporto. La Commissione per l'Intelligence e la Sicurezza ha infatti sostenuto che Downing Street sia stata troppo lenta nel riconoscere la minaccia per la democrazia britannica. Il ministro "ombra" dell'Interno Nick Thomas-Symonds ha detto che "su qualsiasi livello, la risposta del governo non sembra essere bilanciata rispetto alla minaccia". (segue) (Rel)