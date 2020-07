Regno Unito: "The Telegraph", più poteri a servizi sicurezza dopo rapporto su ingerenze russe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è emersa una risposta strategica integrale per questi rischi, perciò non c'è da stupirsi se il governo ha fatto di tutto per ritardare la pubblicazione del rapporto", ha aggiunto Thomas-Symonds. Il ministro "ombra" ha aggiunto che il Regno Unito possiede servizi di sicurezza tra i più sviluppati al mondo, ma che il rapporto dimostra che non hanno ricevuto il supporto strategico, gli strumenti legislativi o le risorse necessarie per difendere gli interessi del paese. E' stato suggerito che il Regno Unito potrebbe introdurre un "registro di agenti esteri" come quelli esistenti negli Stati Uniti e in Australia per proteggere maggiormente il paese dalle ingerenze estere. Negli Stati Uniti le persone che lavorano per governi esteri e i pubblici ufficiali devono registrarsi con il dipartimento di Giustizia statunitense, e devono consegnare rapporti nei quali descrivono le proprie attività. (segue) (Rel)