Regno Unito: "The Telegraph", più poteri a servizi sicurezza dopo rapporto su ingerenze russe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto in questione, il governo e i servizi di intelligence britannici non si sono preparati ai possibili tentativi da parte della Russia di manipolare il referendum sulla Brexit del 2016 e non hanno condotto alcuna indagine in merito. Il rapporto sostiene che i ministri "non hanno visionato o ricercato prove dell’effettiva intromissione nei processi democratici del Regno Unito". La Commissione ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna revisione governativa in merito ai tentativi della Russia di manipolare il referendum. "Questa situazione è in chiaro contrasto con il modo in cui gli Stati Uniti hanno gestito le accuse di intromissione della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016. In quel caso, una valutazione prodotta dall'intelligence era stata fornita a due mesi dal voto e il sommario di questo documento era stato reso pubblico", si legge il rapporto. (segue) (Rel)