Regno Unito: "The Telegraph", più poteri a servizi sicurezza dopo rapporto su ingerenze russe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della Commissione parlamentare britannica hanno confermato di non aver potuto concludere in modo definitivo se i tentativi di intromissione del Cremlino abbiano avuto un impatto sul voto per la Brexit o meno, perché non c'è stato alcuno sforzo da parte del governo per scoprirlo. "Anche se la conclusione di una valutazione di questo tipo avesse confermato anche solo un intervento minimo delle autorità, ciò avrebbe rappresentato comunque una rassicurazione utile per il pubblico britannico, che avrebbe saputo che i processi democratici del Regno Unito sono rimasti relativamente sicuri", nota il rapporto. I membri della Commissione hanno inoltre comunicato che, quando hanno richiesto prove scritte da parte dei servizi segreti di intelligence britannici (MI5) all'inizio dell'indagine, hanno ricevuto in risposta solo sei righe di testo. La Commissione ha accusato l'MI5 di aver agito con troppa cautela nei confronti della Russia. Il rapporto definisce l'approccio dei servizi segreti come "illogico" perché la questione centrale riguarda "la protezione dall'intrusione di Stati ostili, che dovrebbe essere nella responsabilità delle nostre organizzazioni di intelligence e di sicurezza". (segue) (Rel)