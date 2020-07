Regno Unito: "The Telegraph", più poteri a servizi sicurezza dopo rapporto su ingerenze russe (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha commentato che "l'intrusione della Russia nel Regno Unito è la nuova normalità, perché diversi governi hanno accettato gli oligarchi e il loro denaro a braccia aperte, fornendo gli strumenti per riciclare finanze illecite a Londra, ed equipaggiandoli con connessioni agli alti livelli nella politica e nell'economia britannica". "Ciò dimostra chiaramente la tensione interna tra l'obiettivo di prosperità del governo e la necessità di proteggere la nostra sicurezza nazionale. Non possiamo certamente chiudere ogni porta, ma abbiamo una necessità urgente di introdurre più controllo e trasparenza", ha aggiunto la Commissione. I deputati hanno affermato che le società che controllano i social media devono iniziare ad agire per rimuovere il materiale di propaganda e disinformazione promosso da alcuni stati, e che i governi devono "indicare e criticare" chi si rifiuta di rispondere. Secondo i membri della Commissione bisognerebbe aprire ora un'indagine per valutare l'impatto che l'interferenza della Russia ha avuto sui risultati del referendum, in modo da poter informare il pubblico. "Non ci sono prove certe di un'intromissione della Russia. Il motivo è però che il governo non ha mai richiesto ai servizi di intelligence di investigare", hanno riferito i membri della Commissione. (Rel)