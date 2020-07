Libia: Arabia Saudita, sosteniamo soluzione politica e respingiamo le interferenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha ribadito il suo sostegno agli sforzi internazionali volti a trovare una soluzione politica al conflitto in Libia, concentrandosi sulla sicurezza dei territori libici e ponendo fine alle interferenze straniere negli affari del Paese nordafricano. Riad ha inoltre espresso il proprio sostegno alla cosiddetta Dichiarazione del Cairo che "ha cercato di raggiungere una soluzione politica, un cessate il fuoco e uno spargimento di sangue, chiedendo a tutte le parti libiche di cooperare per trovare una soluzione accettabile e un accordo politico che ripristini la sicurezza e la stabilità in Libia". L'incaricato d'affari delegato permanente del Regno presso le Nazioni Unite a New York, Khaled bin Muhammad Manzalawi, ha detto durante una riunione in videoconferenza al Consiglio di sicurezza dell'Onu che il Regno si rende conto della gravità della situazione nella regione e della necessità di adottare misure efficaci e decisive. (Res)