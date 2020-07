Indo-Pacifico: Usa effettuano manovre navali con Giappone, India e Australia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo nell’edizione del Libro Bianco pubblicata lo scorso anno, il Vietnam ha formalmente introdotto la prospettiva di una alterazione della politica dei “Tre no”: un passaggio del documento, in particolare, afferma che “a seconda delle circostanze e di condizioni specifiche, il Vietnam prenderà in considerazione lo sviluppo di relazioni difensive e militari necessarie e appropriate con paesi terzi”. Si tratta di una affermazione che pare rispondere apertamente all’esigenza di contenere l’espansionismo marittimo cinese, tramite una cooperazione più stretta con gli altri paesi del Sud-est Asiatico e con la principale potenza marittima regionale: gli Stati Uniti. Ciononostante, già dal 2009 il tema della possibile concessione in leasing della Baia di Cam Ranh o di piccole isole alle Forze armate statunitensi si era imposto a livello domestico come questione legata ad esigenze di difesa nazionale, a fronte della condotta sempre più ostile di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, anche tramite il blocco e il boicottaggio attivo delle attività di prospezione petrolifera del Vietnam. Proprio nel 2009, l’allora primo ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, ha annunciato a sorpresa l’apertura a tutte le marine del mondo delle infrastrutture vietnamite per la manutenzione e la riparazione delle navi. (segue) (Nys)