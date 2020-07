Indo-Pacifico: Usa effettuano manovre navali con Giappone, India e Australia (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone è un altro paese protagonista delle dinamiche geopolitiche in atto nel Mar Cinese Meridionale, culminate nelle dichiarazioni del segretario Pompeo. Tokyo è co-ideatrice della dottrina dell’“Indo-Pacifico libero e aperto”, e tra i principali interlocutori di Taiwan, che vorrebbe includere nel perimetro dell’accordo di libero scambio Tpp-11, negoziato proprio da Tokyo con altri 10 paesi dell’Asia-pacifico dopo il ritiro dalle trattative degli Usa di Trump. Il Giappone, che da anni insegue una normalizzazione delle relazioni diplomatiche e commerciali con Pechino, sembra essersi schierato con decisione a fianco degli Stati Uniti nel contesto dello scontro tra potenze in atto, quantomeno sul piano degli equilibri geopolitici e della tutela dei diritti civili. Nei giorni scorsi il governo giapponese ha minacciato di abbandonare i piani per la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Tokyo in risposta alla limitazione delle libertà ad Hong Kong. La visita di Xi in Giappone è già stata rinviata a causa della pandemia e delle resistenze interne sempre più forti da parte dell’ala di destra del governo conservatore giapponese. (segue) (Nys)