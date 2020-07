Giappone: coronavirus, al via campagna di sussidi al turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziata oggi in Giappone la campagna di sussidi al turismo interno studiata dal governo conservatore del primo ministro Shinzo Abe, e battezzata “Go To Travel”. L’iniziativa, che nelle intenzioni dell’esecutivo dovrebbe contribuire a rilanciare uno dei settori economici maggiormente colpiti dalle ricadute del coronavirus, ha suscitato però polemiche e perplessità negli ultimi giorni, alla luce del nuovo aumento dei casi di contagio nel paese, e in particolare nell’area metropolitana di Tokyo. Diverse amministrazioni prefetturali hanno già chiesto al governo di escluderle dal programma, nel caso all’aumento dei flussi turistici interni dovesse coincidere un peggioramento del quadro pandemico sul territorio nazionale. (segue) (Git)