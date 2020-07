Giappone: coronavirus, al via campagna di sussidi al turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il governo ha deciso a sorpresa di confermare l’iniziativa, escludendo però l’area metropolitana di Tokyo, alla luce del netto aumento dei contagi da coronavirus registrati in questi giorni nella capitale. I cittadini residenti a Tokyo e i viaggi da e per la capitale non potranno dunque accedere al programma di sussidi varato dal governo, come dichiarato dal ministro del Turismo, Kazuyoshi Akaba. Il governo giapponese intende rivitalizzazione dell’industria del turismo, un settore che prima della crisi pandemica rappresentava uno dei principali motori di crescita economica del paese. Lo Stato concederà sussidi sino a 20mila yen giornalieri (185 euro) per spingere i cittadini giapponesi e i turisti internazionali a intraprendere viaggi di piacere entro i confini nazionali, nell’ambito di una iniziativa già battezzata “Go To Travel”. (segue) (Git)