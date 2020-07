Hong Kong: attivista democratico Joshua Wong denuncia pedinamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joshua Wong, uno tra i volti più noti dell’attivismo democratico di Hong Kong, ha denunciato di essere sottoposto ha pedinamenti, da quando nella ex colonia britannica è entrata in vigore la legge sulla sicurezza voluta da Pechino, che ha fortemente limitato i margini di esercizio del dissenso in quel territorio. Lunedì, 20 luglio, Wong ha denunciato di essere stato seguito da almento quattro veicoli sospetti, mentre viaggiava in auto verso una stazione di polizia per presentare la propria candidatura alle prossime elezioni del Consiglio legislativo. “Non ho idea se si tratti della Polizia, di funzionari della sicurezza nazionale, giornalisti o da dove vengano. Ho deciso di renderlo noto per ricordare a tutti di prestare attenzione alla loro sicurezza”, ha scritto Wong sul proprio account Facebook. (segue) (Cip)