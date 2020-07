Hong Kong: attivista democratico Joshua Wong denuncia pedinamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a Kowloon East c'è anche Bill Tang della Federazione dei sindacati, che ha affermato che la gente deve smettere di litigare e che la società deve unirsi nella lotta contro la pandemia di coronavirus e per la ripresa economica. Un alleato di Tang a Kowloon East è Joe Lai, ex consigliere distrettuale. Lai ha affermato che anche se la cittadinanza potrebbe non conoscerlo bene, è stato in politica per più di 20 anni e questo dovrebbe dare agli elettori la fiducia di sceglierlo. Ben Chan, dell'Alleanza democratica per il miglioramento e il progresso di Hong Kong, che sta cercando di mantenere la sua sede nel New Territories West, ha affermato che i legislatori dovrebbero monitorare il governo, ma non tentare di "distruggersi a vicenda" con l'amministrazione e fermare l'intera società. Cheng Chung-tai di Civic Passion ha presentato la sua offerta per New Territories West. Anche Alice Mak della Federazione dei sindacati ha presentato i suoi documenti per chiedere la rielezione nel New Territories West. (Cip)