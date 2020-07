Usa: 5 milioni di dollari per informazioni su giudice Corte Suprema venezuelana Perez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ulteriormente intensificato le pressioni sul governo del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, offrendo una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni che possano condurre all’arresto del presidente della Corte Suprema venezuelana Maikel Jose Moreno Perez, accusato di aver accettato tangenti per orientare le sentenze del massimo organo giudiziario di Caracas. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annunciato la taglia tramite un post su Twitter nella giornata di ieri, 21 luglio, accusando Perez di “corruzione significativa”; il presidente della Corte Suprema avrebbe ricevuto denaro e regali in cambio di pronunciamenti favorevoli, ad esempio la scarcerazione di alcuni imputati e la decadenza di accuse nell’ambito di almeno 20 diversi procedimenti giudiziari. Pompeo ha definito Perez un “complice di Maduro”, ed ha annunciato di aver aggiunto il suo nome e quello di sua moglie alla lista dei funzionari stranieri soggetti a sanzioni per corruzione e violazione dei diritti umani. (Nys)