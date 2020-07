Corea del Nord: crollo commercio con la Cina taglia fonte di valuta estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1.100 cittadini nordcoreani sono stati sottoposti a test diagnostici per il coronavirus all’inizio del mese di luglio, e nessuno di essi è risultato positivo alla Covid-19. Lo ha annunciato il 20 luglio l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Edwin Salvador, rappresentante dell’Oms per la Corea del Nord, ha dichiarato nel corso di una intervista a “Radio Free Asia” che 1.117 nordcoreani sono stati sottoposti a tamponi. Ad oggi 610 cittadini nordcoreani si trovano in quarantena: si tratta di lavoratori del porto di Nampo, o impegnati lungo il valico di confine tra la città di Nampo e quella cinese di Dandong, entrati in contatto con merci provenienti dall’estero. Tra il 2 e il 9 luglio scorsi le autorità nordcoreane hanno sottoposto a quarantena 341 persone, un sensibile aumento rispetto alle 165 della settimana precedente. Le autorità nordcoreane, che non hanno confermato alcun caso di contagio dall’inizio della crisi pandemica globale, hanno emanato una serie di misure di distanziamento sociale e prevenzione, incluso l’obbligo di indossare mascherine negli spazi pubblici e il divieto di assembramenti. (Git)