Argentina: crisi del debito, governo ribadisce rifiuto controfferta creditori (5)

- La controproposta dei creditori, che punta ad un tasso di ristrutturazione del 57 per cento del totale del capitale dovuto più gli interessi contro il 53 per cento offerto dal governo, era stata respinta immediatamente ieri anche dal ministro dell'Economia, Martin Guzman, oggi al fianco del presidente nella videoconferenza con il Council of Americas . "Vediamo in questo gruppo di creditori una mancanza di comprensione delle limitazioni che affronta l'Argentina", aveva affermato il ministro attraverso una nota stampa. "Non siamo qui per litigare con nessuno ma per risolvere un problema enorme nel quale è stato lasciato il paese, è con questa vocazione che abbiamo presentato un'offerta definitiva che rappresenta il nostro massimo sforzo", ha aggiunto Guzman. "Qui c'è un paese, ci sono famiglie, persone. Accettare quello che chiedono alcuni creditori significherebbe esporre la società argentina a maggiori angustie e non lo faremo. Continuiamo a sperare che prevalga la buona fede da parte dei creditori", conclude il comunicato. (Nys)