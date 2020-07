Usa: approvato pacchetto di aiuti all'esercito con abolizione dei nomi confederati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla Camera degli Stati Uniti un aiuto economico da 740 miliardi di dollari all'esercito, che aumenterà del tre per cento lo stipendio delle truppe e chiede ai militari di rimuovere i nomi dei soldati e dei leader confederati dalle basi. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il disegno di legge è stato approvato da una maggioranza bipartisan alla Camera ma attende l'approvazione al Senato questa settimana. Secondo gli osservatori il provvedimento della Camera, anche se dovesse subire modifiche, conserverà il nuovo regolamento sui nomi, che dovrebbero essere cambiati entro un anno dall'approvazione. La Casa Bianca ha sottolineato la sua opposizione al divieto. Il disegno di legge prevede tuttavia eccezioni in alcuni casi, come i musei e le lapidi dei soldati confederati. (Nys)