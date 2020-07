Giappone: coronavirus, approvato secondo trattamento farmacologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Giappone ha approvato l’impiego del farmaco steroideo Dexamethasone per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. Lo riferisce la stampa giapponese, ricordando che il trattamento farmacologico è il secondo ufficialmente riconosciuto dalle autorità sanitarie giapponesi per il trattamento del nuovo coronavirus dopo il Remdesivir, approvato lo scorso maggio. Il Dexamethasone ha suscitato l’attenzione della autorità sanitarie globali il mese scorso, dopo che nel Regno Unito è stato impiegato per ridurre la mortalità tra i pazienti affetti da Covid-19 con i sintomi più gravi. Il farmaco è poco costoso e facilmente accessibile, ed è utilizzato in tutto il mondo per il trattamento di una serie di patologie, incluse le malattie polmonari. (segue) (Git)