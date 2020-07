Giappone: coronavirus, approvato secondo trattamento farmacologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda farmaceutica giapponese Shionogi & Co. Intende aumentare ulteriormente la propria capacità di produzione, in vista del via libera alla commercializzazione di un vaccino sperimentale contro il coronavirus. L’azienda punta a produrre dosi a sufficienza per l’immunizzazione di 30 milioni di persone entro la fine del 2021, mentre si intensifica la competizione internazionale per la produzione di un trattamento farmacologico efficace contro la Covid-19. “Ci aspettiamo un lancio (del vaccino sul mercato) ad autunno 2021 al più tardi”, ha dichiarato nelle scorse settimane il presidente e amministratore delegato di Shionogi, Isao Teshirogi, intervistato dal quotidiano “Nikkei”. L’azienda effettuerà un investimento compreso tra 10 e 20 miliardi di yen (94-188 milioni di dollari) per l’espansione della capacità produttiva. (segue) (Git)