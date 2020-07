Ue: Macron, accordo raggiunto interessa la vita dei francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra i 27 paesi membri trovato durante il Consiglio europeo interessa "la vita dei nostri concittadini". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante un'intervista trasmessa in diretta sull'emittente televisiva "Tf1". Il capo dello Stato ha ricordato che la Francia è "il terzo beneficiario" del piano di ripresa e per questo riceverà "40 miliardi di euro". "Per la prima volta nella sua storia, i paesi europei solidali presteranno insieme" dei fondi, ha detto il capo dello Stato. "Costruiremo questo piano di rilancio con la volontà di finanziare l'impiego dei giovani, di finanziare le nostre piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, il turismo, il rinnovamento termico dei palazzi", ha affermato il presidente dall'Eliseo, dove era collegato. In merito alla situazione di Airbus, Macron ha affermato che lo Stato "è già intervenuto" e una parte importante del piano di rilancio dovrà essere dedicata al finanziamento di alcuni settori "per accelerare la loro conversione verso un'economia senza carbone". Macron ha garantito che "non ci sarà nessun diritto di veto" da parte degli altri paesi membri. "Alcuni Stati lo reclamavano, ma c'è un rispetto della sovranità di ogni paese membro", ha dichiarato. Il presidente ha poi affermato che non è previsto di rendere le mascherine gratuite per tutti. "Lo Stato e il contribuente non hanno vocazione nel pagare delle maschere a tutti, sempre", ha detto Macron a tal proposito, spiegando che l'obiettivo è quello di "mettere in sicurezza la produzione delle maschere, dei respiratori" insieme alla capacità di produrre un vaccino. Al termine dell'intervista, Macron ha ricordato che l'accordo raggiunto dal Consiglio europeo è "il momento più importante dalla creazione dell'euro". (Frp)