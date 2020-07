Lavoro: Catalfo, impegno governo è massimo per favorire ripartenza spettacolo, cinema e audiovisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, dichiara: "Oggi pomeriggio, insieme al ministro Franceschini, ho incontrato i rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo. Come governo - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - siamo attivamente impegnati a sostenere questi settori, tra i più colpiti dall’emergenza coronavirus. Siamo al lavoro per prevedere subito nuovi interventi da inserire nel prossimo decreto, come la proroga degli ammortizzatori sociali, e contemporaneamente dare vita a due specifici tavoli - uno dedicato allo spettacolo da vivo e un altro a cinema e audiovisivo - per rispondere in modo concreto alle esigenze emerse durante l’incontro. Il nostro impegno è massimo - conclude Catalfo - per favorire la ripartenza di questo comparto essenziale per il nostro Paese".(Rin)